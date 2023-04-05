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Вопрос о консульском доступе к журналисту WSJ будет решен с учетом практики

Вопрос о консульском доступе к журналисту WSJ будет решен с учетом практики
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о доступе американских дипломатов к арестованному в Москве по обвинению в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу будет решен с учетом консульской практики и на основе российского законодательства, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Вопрос о консульском доступе взят в проработку, он решается с учетом имеющейся консульской практики и российского законодательства", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, были ли допущены американские дипломаты к Гершковичу в СИЗО "Лефортово".

"Сопоставьте, как в подобных случаях вели себя американские власти в отношении российских граждан, в отношении граждан других стран", - предложила Захарова.

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича на два месяца. В ФСБ ему вменили сбор секретной информации, составляющей гостайну, о российском оборонном предприятии по заданию американской стороны. В начале апреля журналиста посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Лефортово МИД Мария Захарова The Wall Street Journal США Эван Гершкович
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