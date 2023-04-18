Посол США Трейси снова призвала освободить Гершковича

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в России Линн Трейси назвала безосновательными обвинения в шпионаже, предъявленные корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, и призвала власти России освободить его.

Она напомнила, что 17 апреля американским дипломатам впервые с момента задержания был предоставлен консульский доступ к Гершковичу, по словам Трейси, он чувствует себя хорошо и "остается сильным".

Посол выразила надежду, что и в дальнейшем дипломатам будут предоставлять консульский доступ к нему.

Она также призвала освободить из колонии американца Пола Уилана, осужденного по делу о шпионаже.

Мосгорсуд 18 апреля признал законным арест Гершковича до 29 мая.

ФСБ вменяет журналисту сбор сведений о российском оборонном предприятии, составляющих гостайну. Он вины не признает, сказала его адвокат Татьяна Ножкина. В Вашингтоне Гершковича считают неправомерно удерживаемым.