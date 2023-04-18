Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Посол США Трейси снова призвала освободить Гершковича

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в России Линн Трейси назвала безосновательными обвинения в шпионаже, предъявленные корреспонденту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, и призвала власти России освободить его.

Она напомнила, что 17 апреля американским дипломатам впервые с момента задержания был предоставлен консульский доступ к Гершковичу, по словам Трейси, он чувствует себя хорошо и "остается сильным".

Посол выразила надежду, что и в дальнейшем дипломатам будут предоставлять консульский доступ к нему.

Она также призвала освободить из колонии американца Пола Уилана, осужденного по делу о шпионаже.

Мосгорсуд 18 апреля признал законным арест Гершковича до 29 мая.

ФСБ вменяет журналисту сбор сведений о российском оборонном предприятии, составляющих гостайну. Он вины не признает, сказала его адвокат Татьяна Ножкина. В Вашингтоне Гершковича считают неправомерно удерживаемым.

Линн Трейси США The Wall Street Journal Эван Гершкович Пол Уилан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ

Замкомандующего объединенной группировкой в зоне СВО Теплинский остается командующим ВДВ

Путину предложат внедрить в 2023 г. новую систему оплаты труда российских педагогов

Минпросвещения объявило о создании "белого интернета" для учеников в школах РФ

Минпросвещения объявило о создании "белого интернета" для учеников в школах РФ

Госдума приняла закон о пожизненном наказании за государственную измену

Госдума приняла закон о гражданстве РФ

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

В МИД РФ вызваны послы США, Британии и Канады

Дума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Дума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Операторов доставки товаров могут обязать компенсировать "Почте России" затраты на работу в селах

Операторов доставки товаров могут обязать компенсировать "Почте России" затраты на работу в селах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });