Военком Москвы анонсировал тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил "Московскому Комсомольцу", что тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуги", а также по sms и телефону начнется в весенний призыв.

"У нас недавно Госдумой был принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуг", через смс-сообщения и в телефонном режиме", - сказал Локтев.

"Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый. Думаю, что мы эту кампанию проведем достаточно спокойно и в хорошем настроении", - сказал военный комиссар Москвы.

По его словам, первая отправка новобранцев в войска из Москвы состоится 20 апреля.

"Министром обороны данная ситуация держится на особом контроле. Ни один призывник, который будет отправляться на службу военную по призыву в текущей призывной кампании, не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции. Это гарантировано указом президента", - сказал также Локтев.

Весенний призыв начался 1 апреля. По указу президента, на срочную службу должны призвать 147 тысяч новобранцев.

15 апреля в российском Генштабе заявили, что весенний призыв проходит в плановом порядке и завершится 15 июля, массовой рассылки электронных повесток не будет. На тот момент было разослано 52 тысячи повесток, в военкоматы явились более 50 тысяч человек, 21 тысяча из которых будет призвана, остальным дали отсрочки.

"С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сказал представитель Генштаба.

"Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг", - заявил он.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в стране и создании единого реестра военнообязанных. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, а также в реестре.