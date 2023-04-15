В Генштабе РФ заявили, что призывникам не будут веерно рассылать электронные повестки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Генштабе РФ заявили об отсутствии планов проводить массовые рассылки "электронных повесток" гражданам призывного возраста.

"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", - заявил в субботу представитель главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба РФ Андрей Бирюков.

По его словам, теперь появилась возможность направлять необходимые для воинского учета данные в электронном виде вместо личного визита в военкомат.

"Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что больше нет необходимости лично приходить в военкомат для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов.

Призывная кампания в плановом режиме

Бирюков сообщил, что весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля.

"Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты.

"В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Ещё 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям", - сообщил он.

Представитель Генштаба отметил, что с 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории РФ.

"Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сказал Бирюков.

Закон об электронных повестках

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса.

Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.