В Москве ежедневно до 150 человек заключают контракт на службу в армии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил "МК", что ежедневно в столице до 150 человек заключают контракт на службу в армии.

"Среднестатистические цифры за последние две недели в московских военкоматах - от 100 до 150 контрактников ежедневно. При максимальной загруженности через пункт отбора может проходить до 300 человек в сутки", - сказал лг.

"Требования к контрактникам прописаны в федеральном законодательстве. Мы, прежде всего, смотрим на состояние здоровья человека, желающего служить в армии. Ему должно быть от 18 до 59 лет, а при наличии очень редкой военно-учетной специальности можно стать контрактником и в 65 лет. Но это только в том случае, если Вооруженным силам нужен будет узкопрофильный специалист, - сказал Локтев - Точно не заключат контракт с гражданами, имеющими хронические заболевания или тяжелые судимости: в их числе убийцы, наркоманы, рецидивисты и так далее".

Военный комиссар также сказал, что заключить контракт с Минобороны могут иностранцы.

"Такие граждане есть, военный комиссариат активно проводит с ними работу. С начала года более двухсот человек уже действующих военнослужащих из числа тех, кто не является гражданами Российской Федерации", - сообщил он.