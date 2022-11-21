Иноагенты могут потерять возможность принимать участие в госзакупках в РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные агенты могут потерять возможность принимать участие в закупках российских госзаказчиков. Это следует из итогового текста законопроекта (№140449-8), одобренного к принятию комитетом Госдумы по безопасности.

Сам законопроект предусматривает внесение корреспондирующих поправок в ряд действующих законов, чтобы обеспечить вступление в силу с 1 декабря базового закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В том числе, в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Так, документ предусматривает внесение изменений в 44-ФЗ, согласно которым иноагенты не могут быть участниками госзакупок.

Причем эта норма распространяется не только на компании и организации (юрлица), которые признаны иноагентами, но и на физических лиц, являющихся иностранными агентами.

По действующей редакции 44-ФЗ участниками госзакупок не могут быть только офшорные компании.

Как сообщалось, в июне текущего года был принят закон о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов. Он объединяет и актуализирует основные положения, содержащиеся в различных федеральных законах, в рамках единого законодательного акта, в соответствии с которым будет формироваться статус иностранного агента.

Закон предусматривает, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под зарубежным влиянием.

Согласно закону, аффилированные с иностранными агентами физические лица будут включаться в отдельный реестр. Таковыми, согласно закону, признается физлицо, входящее в состав органов юридического лица - иностранного агента или являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.

Также аффилированным с иностранным агентом является лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее денежные средства или имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников для осуществления политической деятельности.