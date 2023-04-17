Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Проезжую часть Тверской улицы к утру разметят для репетиций парада Победы

Движение на этом участке ограничат

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на вторник нанесут желтой краской временную разметку на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы, сообщил в Telegram заместитель мэра города Петр Бирюков.

Он уточнил, что желтая разметка будет ориентиром для военной техники, задействованной в репетициях и параде, автомобилистам нужно будет ехать по обычной схеме.

Всего на названном участке специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 км линий.

"Работы проведем в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе", - добавил Бирюков.

В военном параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Петр Бирюков Тверская улица Триумфальная площадь Моховая улица Парад Победы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Сбой произошел на синей ветке московского метро из-за человека в тоннеле

Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Движение поездов прервано на синей ветке метро Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });