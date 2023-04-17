Проезжую часть Тверской улицы к утру разметят для репетиций парада Победы

Движение на этом участке ограничат

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на вторник нанесут желтой краской временную разметку на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы, сообщил в Telegram заместитель мэра города Петр Бирюков.

Он уточнил, что желтая разметка будет ориентиром для военной техники, задействованной в репетициях и параде, автомобилистам нужно будет ехать по обычной схеме.

Всего на названном участке специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 км линий.

"Работы проведем в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе", - добавил Бирюков.

В военном параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.