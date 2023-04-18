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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Москве ограничат движение транспорта в ночь на четверг для подготовки к параду Победы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В московском управлении ГИБДД сообщили об ограничении в движении транспорта 19-20 апреля в ночные часы на юге столицы в связи с подготовкой к параду Победы.

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По данным Госавтоинспекции, движение транспорта будет ограничено с 23:00 часов 19 апреля до 2:00 часов 20 апреля на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; на Новорязанском шоссе от дома 3 корп. 1 до МКАД; на Волгоградском проспекте от МКАД до ТТК, а также на Проектируемом проезде 3502.

В ГИБДД рекомендовали водителям заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Москва
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