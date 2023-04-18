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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

В Кремле заявили, что поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР заранее не готовились

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике заранее не готовились, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились", - сообщили в Кремле.

В ходе поездок глава государства заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.

Это первое посещение Путиным Херсонской области и ЛНР. 19 марта президент побывал в Мариуполе (ДНР). Ранее в тот же день Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады начальника Генштаба ВС России и других военачальников.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. В ходе поездки глава государства заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Луганская народная республика Херсон Владимир Путин
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