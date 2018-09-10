На выборах губернатора Псковской области выиграл Михаил Ведерников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий побеждает на выборах главы региона, набрав 70,68% голосов избирателей.

По данным избирательной комиссии Псковской области, на втором месте - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) с результатом 13,83% голосов. Замыкает тройку лидеров глава регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, у которого 5,39% голосов.

Предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России") набрал 3,95% голосов, директор ООО "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов ("Партия роста") - 2,71%.

Явка на выборах губернатора Псковской области составила почти 37%.

В Псковской области в Единый день голосования 9 сентября состоялись выборы губернатора, довыборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №12 и выборы глав Великолукского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Струго-Красненского и Пыталовского районов, а также депутатов ряда районных собраний, собраний городских и сельских поселений. Всего прошло 26 избирательных кампаний, будет замещено 38 вакантных мандатов.