Российская атомная подлодка уничтожила условную авианосную группу в ходе проверки ТОФ

Петропавловск-Камчатский. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) атомная подлодка "Томск" отработала уничтожение авианосной ударной группы условного противника.

Условную цель обнаружили на дистанции более 200 километров и идентифицировали как корабельную ударную группу во главе с атомным авианосцем, сообщили военные.

По условному противнику был нанесен электронный (условный) удар 22-мя крылатыми противокорабельными ракетами "Гранит". После условного пуска ракет экипаж подлодки выполнил маневр и покинул район, сообщили в военном ведомстве.

"Атомный подводный крейсер "Томск" в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота приведен в полную боевую готовность. Выполнил развертывание в район выполнения учебно-боевых задач по предназначению: уничтожение авианосных корабельных ударных групп противника, десантных отрядов и конвоев", - сказал журналистам командир "Томска" Роман Величенко.

Внезапная проверка боевой готовности ТОФ проводится с 14 апреля.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сказал 14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, 18 апреля начался завершающий этап проверки ТОФ с электронными (условными) стрельбами кораблей, береговых ракетных дивизионов, полетами стратегической авиации в центральную часть Тихого океана с имитацией ударов по корабельным группам условного противника.

Силы Тихоокеанского флота осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням, сказал Шойгу 17 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, всего во внезапной проверке ТОФ участвуют более 25 тыс. военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов.

"По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации", - сказал Шойгу.