Более 25 тыс. военных РФ участвуют во внезапной проверке Тихоокеанского флота

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Во внезапной проверке Тихоокеанского флота (ТОФ) участвуют более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, 12 подлодок, 89 самолётов и вертолётов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В соответствии с вашим решением, с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов", - сказал Шойгу.

По его словам, "силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач". "С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия", - заявил глава Минобороны РФ.

"Дежурными противолодочными силами проведён поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолёты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы", - доложил министр обороны.

По его словам, "в настоящее время проводится второй этап внезапной проверки". "Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки", - сообщил министр.

"Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолёты морской авиации", - сказал Шойгу.

Он также сообщил, что стратегические бомбардировщики в ходе заключительного этапа внезапной проверки ТОФ совершат полеты к центральной части Тихого океана, где отработают нанесение ударов по корабельным группам условного противника.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - заявил Шойгу.

"Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", - сказал министр обороны.

Он отметил, что силы флота также проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

"По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации", - подчеркнул Шойгу.

В пятницу, 14 апреля, стало известно, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боевой готовности. Как заявил тогда Шойгу, основной целью этой проверки является "наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".