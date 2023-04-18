Стартует завершающий этап внезапной проверки ТОФ с отработкой ракетных и авиаударов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские боевые корабли, ракетные комплексы и стратегические бомбардировщики отработают нанесение ударов в рамках завершающего этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", - доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину в понедельник.

Он отметил, что силы флота также проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

"По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации", - сказал Шойгу.

Он доложил, что во внезапной проверке ТОФ с 14 апреля участвуют более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов,

В прошлую пятницу Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боевой готовности.

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сказал министр в прошлую пятницу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальным данным, в составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.