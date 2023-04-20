Рассылка повесток через "Госуслуги" началась в Петербурге в тестовом режиме

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рассылка повесток через портал государственных и муниципальных услуг в тестовом режиме началась в Петербурге, сообщил военный комиссар города Сергей Качковский.

"В тестовом режиме мы сейчас уже проводим эти мероприятия (рассылку повесток - ИФ), уже ряд граждан оповещается электронными повестками, но бумажные повестки, которые были отправлены до призыва, они также приходят гражданам. (...) Оповещения будут проходить через "Госулуги" или по месту жительства. Если не удается оповестить через "Госулуги" - будем (оповещать - ИФ) обычной повесткой", - сказал Качковский в четверг журналистам.

Как "Интерфаксу" уточнили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), повестки, которые рассылаются через "Госуслуги", в обязательном порядке дублируются обычными.

Качковский также добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос рассылки повесток по СМС, но "пока СМС еще нет, только "Госуслуги"".

Как ранее сообщили в министерстве цифрового развития, связи и коммуникации, оснований для рассылки повесток через портал государственных и муниципальных услуг в настоящее время нет, так как процедура их рассылки пока не утверждена правительством.

При этом как в понедельник заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев, тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуги", а также по СМС и телефону начнется в весенний призыв.

15 апреля в российском Генштабе заявили, что весенний призыв проходит в плановом порядке и завершится 15 июля, массовой рассылки электронных повесток не будет. Как сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Андрей Бирюков, уже оповещено 52 тыс. граждан, из которых более 50 тыс. уже прибыло в военные комиссариаты, из них в отношении 21 тыс. человек принято решение о призыве на военную службу, остальным 29 тыс. предоставлены отсрочки.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, "в полном объеме" реестр заработает к осеннему призыву.