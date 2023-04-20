Минцифры опровергло сообщения о рассылке электронных повесток через "Госуслуги"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ не подтвердило информацию о рассылке повесток для явки в военкоматы через портал государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги).

"Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через "Госуслуги", - говорится в сообщении министерства.

"Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через "Госуслуги" направляться не могут", - отметили в министерстве.

В Минцифры уточнили, что сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами.

Первый - лично в руки. "Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы", - пояснили в Минцифры.

Второй - заказным письмом с уведомлением, направленным по "Почте России".

"Только такие варианты вручения повестки на текущий момент имеют юридическую силу", - сказано в сообщении.

Ранее в четверг военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил, что рассылка повесток через портал "Госуслуги" в тестовом режиме началась в городе. Как "Интерфаксу" уточнили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), повестки, которые рассылаются через "Госуслуги", в обязательном порядке дублируются обычными.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно документу, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал "Госуслуг". Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, "в полном объеме" реестр заработает к осеннему призыву.