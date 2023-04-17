В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

Фото: "Интерфакс"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Оснований для рассылки повесток через портал госуслуг в настоящее время нет, так как процедура их рассылки пока не утверждена правительством, заявили в Минцифры.

"В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят, - объяснило ведомство. - В явном виде в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан".

17 апреля в "Московском Комсомольце" выложили интервью с военным комиссаром Москвы Максимом Локтевым, который, в частности, анонсировал тестовую рассылку повесток через портал "Госуслуги", а также по sms и телефону уже в весенний призыв.

"У нас недавно Госдумой был принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуг", через смс-сообщения и в телефонном режиме", - сказал Локтев.

14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в стране и создании единого реестра военнообязанных. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, а также в реестре.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что "в полном объеме" реестр заработает к осеннему призыву.