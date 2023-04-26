Сенаторы одобрили право всех участников СВО на статус ветерана боевых действий

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об уточнении категорий граждан, для которых устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий.

Так, документ относит к ветеранам и инвалидам боевых действий лиц, принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР и ЛНР в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Также к ветеранам и инвалидам боевых действий закон относит лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, в ходе военной спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Правительство установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца указанным лицам.