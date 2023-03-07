Утверждены правила выдачи добровольцам СВО удостоверения ветерана боевых действий

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий, такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Удостоверения смогут получить граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.

"Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", - сказано в документе.

Выдавать документ будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Чтобы его получить, нужно будет подать заявление.

Если утеряны документы, подтверждающие участие гражданина в добровольческом формировании, военкоматы будут их искать самостоятельно, следует из постановления.

Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.