Воронеж отметит День Победы без салюта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Воронежские власти не будут организовывать салют в честь Дня Победы, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Александра Гусева Артем Сокольников.

"Момент, связанный с организацией безопасности, момент необходимый: на 9 мая в Воронеже не будет салюта", - сказал Сокольников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

При этом парад 9 мая в Воронеже состоится, меры безопасности будут беспрецедентными, добавил Сокольников.