В Ростовской области Парады Победы проведут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области минимизируют количество крупных мероприятий с массовым скоплением людей на 9 мая, парады Победы пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В Ростове-на-Дону парад Победы будет, в Новочеркасске будет, это традиционные места проведения наших парадов. Но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове-на-Дону проводить не будем", - сказал он.

Мероприятия, связанные с чествованием ветеранов, возложением венков отменены не будут.

"Массовое скопление людей мы постараемся минимизировать, но тем не менее, на всей территории Ростовской области мероприятия, связанные с празднованием 9 мая, с чествованием ветеранов, ветеранов тыла, детей войны мы точно совершенно будем проводить", - подчеркнул Голубев.