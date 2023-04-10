Власти сообщили об отмене парада в День Победы в Курской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Парад в День Победы в Курской области в этом году не состоится, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"У нас приближается большой праздник - День Победы. Совместно с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность на территории региона, принято решение военный парад на территории Курской области 9 мая не проводить, учитывая текущую ситуацию", - сказал губернатор в понедельник на оперативном совещании областного правительства.

По словам Старовойта, о возможности проведения акции "Бессмертный полк", ее формате, месте и времени проведения будет объявлено позднее.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.