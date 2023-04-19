Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Парад Победы на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края для обеспечения всех мер безопасности приняли решение провести парад Победы 9 мая только в городе-герое Новороссийске, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

В РоссииАксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе не будет парадов 9 маяАксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе не будет парадов 9 маяЧитать подробнее

"Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске. Такое решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая в каждом муниципальном образовании Кубани пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Во всех районах края праздник 9 Мая также состоится - в каждом муниципальном образовании Кубани пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории.

Также запланированы концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции и работа выездных "фронтовых бригад".

Новороссийск Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Минтранс РФ ожидает роста цен на авиабилеты в 2023 году в пределах инфляции

Минтранс РФ ожидает роста цен на авиабилеты в 2023 году в пределах инфляции

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии военных добровольцев

Всех горняков эвакуировали из шахты "Распадская" в связи с пожаром

Упавший беспилотник без опознавательных знаков обнаружен в Тульской области

Работа шахты "Распадская" приостановлена из-за пожара

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

В России скоро пересмотрят список программ высшего образования

В России скоро пересмотрят список программ высшего образования

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });