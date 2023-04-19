Парад Победы на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края для обеспечения всех мер безопасности приняли решение провести парад Победы 9 мая только в городе-герое Новороссийске, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске. Такое решение приняли на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая в каждом муниципальном образовании Кубани пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Во всех районах края праздник 9 Мая также состоится - в каждом муниципальном образовании Кубани пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории.

Также запланированы концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции и работа выездных "фронтовых бригад".