Японская неправительственная организация признана нежелательной в РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность японской неправительственной организации "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи".

Об этом сообщили в пятницу в надзорном ведомстве.

В прокуратуре заявили, что "цель организации - отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)".

В Генпрокуратуре считают, что деятельность НПО "направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" РФ.

"На протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о Российской Федерации, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов", - отмечают в надзорном ведомстве.

Информация о принятом прокуратурой решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

Организация стала первой японской НПО, деятельность которой признана в России нежелательной.