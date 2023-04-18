Норвежский экологический фонд Bellona признан нежелательным в РФ

Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность норвежского экологического фонда Bellona.

Российские прокуроры посчитали, что "деятельность международной неправительственной организации Miljostiftelsen Bellona (Экологический фонд "Беллона", Экологическое объединение "Беллона") (Королевство Норвегия) направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В частности, заявляют в Генпрокуратуре, "фондом финансируется работа некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, предпринимаются попытки влияния на российское законодательство с целью его изменения".

Фондом, считают в прокуратуре, "формируется общественное мнение о несостоятельности российской природоохранной политики, а также некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, что направлено на прекращение взаимодействия с ними на международном уровне".

"С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации",- подчеркнули в надзорном ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ и их обнародования.

Bellona - международное экологическое объединение со штаб-квартирой в Осло, существует с 1986 года.