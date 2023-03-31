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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

Латвийский "Свободный университет" признан нежелательным в России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России по итогам проверки признала нежелательной для страны деятельность латвийского "Свободного университета".

В надзорном ведомстве установили, что он основан живущими в Латвии гражданами России, в том числе признанными в России иностранными агентами".

"При этом профессорско-преподавательским составом учебного заведения популяризируется деятельность организаций, признанных на территории Российской Федерации экстремистскими. Разработанная и используемая ими литература имеет ярко выраженный антироссийский характер. В изданных работах под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя", - говорится в пресс-релизе.

По данным Генпрокуратуры, в процессе учебы у студентов формируется стойкая неприязнь к России "с одновременным навязыванием ультралиберальной модели европейской демократии".

"Таким образом, деятельность университета, в организационную структуру которого входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - пришли к выводу в Генпрокуратуре.

О принятом решении уведомлен Минюст, министерство включит "Свободный университет" в перечень нежелательных организаций.

Латвия Свободный университет Генпрокуратура Минюст
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