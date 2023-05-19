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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Greenpeace признан нежелательным в РФ

Greenpeace признан нежелательным в РФ
Фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность фонда Greenpeace.

Российские прокуроры полагают, что "деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды) (далее - фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", сообщает в пятницу надзорное ведомство.

В генпрокуратуре заявили, что "применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность "Гринписа" фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ".

"Нередко работа "Гринписа" связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов", - утверждают в надзорном ведомстве.

Там добавили, что фонд финансирует деятельность российских организаций - иностранных агентов, "требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан".

"С начала специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины активисты "Гринписа" занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер", - заявили в Генпрокуратуре.

Информация о решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования, сообщили в прокуратуре.

Greenpeace Генпрокуратура РФ
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