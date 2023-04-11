"Форум гражданского общества Россия-ЕС" признан нежелательным в России

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура по итогам проверки признала нежелательной на территории России деятельности германского НПО "Форум гражданского общества Россия-ЕС". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. О принятом решении проинформирован Минюст.

Организация является сетевой структурой, объединяющей около 180 российских и европейских неправительственных организаций, отмечается в пресс-релизе.

"Фактически ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России",- считают в Генпрокуратуре.

Программы и проекты форума, публикации, конференции и семинары преследуют цель - дискредитировать руководство России, говорится в пресс-релизе. Также там отмечается, что НПО сотрудничает с лицами, признанными иноагентами в России, а также с организациями, деятельность которых ранее признана нежелательной.

"Форум ЕС-Россия" существует с 2011 года. Он провозглашает своими целями "стимулирование развития межправительственных взаимоотношений и укрепление сотрудничества между НКО России и Европейского союза".