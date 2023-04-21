Власти Петербурга выплатили более 12 млн рублей пострадавшим после взрыва в кафе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Единовременную выплату получили 35 человек, обратившиеся за медицинской помощью после теракта в кафе на Университетской набережной, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

"Петербург оказывает материальную поддержку гражданам, пострадавшим во время взрыва 2 апреля в кафе на углу Университетской набережной и 6-й линии Васильевского острова. Были назначены и перечислены единовременные выплаты 35 пострадавшим, обратившимся за медицинской помощью и находившимся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших 14 человек с тяжелыми травмами, один с травмой средней степени тяжести и 20 с легкими травмами.

"Общая сумма выплат составила 12,5 млн рублей. По 250 тыс. рублей - при травме легкой степени тяжести, 500 тыс. рублей - при травме тяжелой или средней степени тяжести", - уточняется в пресс-релизе.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб блогер Максим Фомин (Владлен Татарский), ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Дарья Трепова, согласно фабуле дела, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В настоящий момент она арестована.