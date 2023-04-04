Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге выросло до 42 человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 42 человека, в том числе трое подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 24 человека, в том числе один несовершеннолетний. Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.