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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге выросло до 42 человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 42 человека, в том числе трое подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 24 человека, в том числе один несовершеннолетний. Состояние трех из них оценивается как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших.

2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Петербург Минздрав Владлен Татарский
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