Губернатор Севастополя сообщил о возгорании в городе резервуара с топливом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU -Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в социальной сети о возгорании резервуара с топливом в Казачьей бухте.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", - говорится в сообщении.

Губернатор также сообщил, что на месте работают все необходимые спецслужбы.

"Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоен четвертый класс, по пострадавшим информация уточняется", - сказано в сообщении.