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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Глава ЦИК заявила, что электронное голосование пройдет в регионах, где оно уже опробовано

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Список регионов, где пройдет дистанционное электронное голосование на выборах, будет объявлен в середине июня, сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Хабаровске в понедельник.

"Когда будет объявлена кампания официально в середине июня, числа 16-го, после этого мы уже официально приступим к целому ряду принятия каких-то нормативных актов, в том числе официально объявим, кто будет голосовать. Но точно будет не менее двух десятков", - сказала Памфилова.

Она также сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ пройдет только в тех регионах РФ, где оно уже было опробовано.

"Дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование. Ни один регион новый - тот, кто еще не проводил, - на президентских выборах дистанционное электронное голосование применять не будет", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, в настоящее время проводится обучение избиркомов новых регионов.

"Это не разовая акция. У нас ближайшее масштабное обучение будет в мае. Мы периодически это делаем в разных форматах. Это уже системный, глубокий, ежедневный процесс по формированию комиссий, по обучению, по адаптации с российским законодательством", - подчеркнула Памфилова.

ЦИК Элла Памфилова
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