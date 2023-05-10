Лавров пожелал Турции успешных выборов без вмешательства извне

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал пожелание, чтобы предстоящие в Турции выборы были успешными и прошли без вмешательства третьих стран.

"Хотел бы пожелать турецким коллегам успешного проведения всеобщих выборов. Эти выборы, как я знаю, за пределами страны уже начались. Уверен, что они будут честными, прозрачными, обеспечат возможность волеизъявления турецкого народа без какого-либо вмешательства извне", - сказал он, открывая четырехстороннюю встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана в Москве.

Он подчеркнул, что Турция - "добрый сосед и важный партнер" России.

"Мы видим, насколько вырос за последние годы ее международный и региональный авторитет, и настроены на дальнейшее расширение и укрепление нашего двустороннего взаимодействия с Турецкой республикой", - добавил министр.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.