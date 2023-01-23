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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

В Кремле еще не начали подготовку к президентским выборам 2024 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Начинать подготовку к президентским выборам 2024 года в администрации президента пока рано, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, что ЦИК уже готовится к выборам президента.

"Все об этом знают. Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, ведется ли аналогичная работа в администрации президента, Песков ответил: "Пока еще рано. Кампания еще не началась. В Кремле очень много текущих дел. У президента очень активный график и насыщенная повестка дня".

Заявления ряда российских политиков о том, что Владимир Путин должен выдвинуться на очередные президентские выборы в 2024 году, Песков оставил без комментариев.

Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года.

Кремль Центризбирком Дмитрий Песков Элла Памфилова
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