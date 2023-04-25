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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Путин пожелал успехов губернатору ЯНАО на новых выборах в сентябре

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в его намерении участвовать в сентябре в новых выборах главы региона и пожелал ему успехов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На докладе у президента Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах", - сказал Песков.

"По словам губернатора, регион многого достиг, но есть еще много амбициозных планов развития, - отметил пресс-секретарь. - Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов".

Полномочия Артюхова на посту губернатора истекают в 2023 году. Он работает в администрации ЯНАО с 2010 года. Регионом он руководил с 29 мая 2018 года сначала в статусе врио губернатора, а в сентябре 2018 года выиграл выборы.

Владимир Путин ЯНАО Дмитрий Артюхов
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