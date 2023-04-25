Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Алла Манилова покинет пост статс-секретаря - замминистра культуры и возглавит Государственный Русский музей, сообщила пресс-служба Минкультуры.

"Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", - сообщили в министерстве.

Новым заместителем министра культуры стал Андрей Малышев, прежде - гендиректор "Росконцерта".

Должность статс-секретаря ведомства, согласно еще одному распоряжению, на которое ссылается Минкультуры, займет замминистра Надежда Преподобная, которая в прошлом году сменила на посту заместителя министра культуры Ольгу Ярилову.

В ведомстве отметили, что за более чем 11 лет работы в должности заместителя министра культуры Манилова "заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности".

Прежний гендиректор Русского музея Владимир Гусев оставил эту должность в феврале 2022 года и стал президентом учреждения. Он руководил музеем с 1988 года. Врио гендиректора тогда была назначена заместитель гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

О возможном переходе Маниловой в Русский музей в конце марта сообщал "Коммерсантъ", в Минкультуры на тот момент это не подтвердили.

Алла Манилова была заместителем министра культуры с 2012 года, статс-секретарем министерства ее назначили в 2018 году. До 2012 года она несколько лет была вице-губернатором Петербурга, до того - с 2003 по 2008 года возглавляла Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга.

С 2007 по 2015 год Малышев занимал пост генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная концертная компания "Содружество" (которое в 2015 году было переименовано в "Росконцерт"). С 2015 года по 1 октября 2018 года возглавлял департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. Затем в 2018 году вновь возглавил "Росконцерт".