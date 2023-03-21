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Директором Музея архитектуры им.Щусева назначена его главный хранитель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ назначило Наталью Шашкову директором Государственного музея архитектуры им. А.В.Щусева, ранее она занимала пост заместителя директора по учетно-хранительской работе - главного хранителя учреждения.

Шашкова вступит в должность директора Музея архитектуры 22 марта 2023 года.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что Елизавета Лихачева, которая возглавляла музей с 2017 года, назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Музей архитектуры имени Алексея Щусева - один из крупнейших в мире научных центров по изучению и популяризации архитектурного наследия. Музей продолжает традиции объединенных в 1963 году Научно-исследовательского музея архитектуры Академии строительства и архитектуры СССР (учрежден в 1934 году) и Музея русской архитектуры (учрежден в 1945 году). Носит имя своего основателя и первого директора, русского и советского архитектора Алексея Щусева.

Минкультуры музей архитектуры имени Щусева Наталья Шашкова
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