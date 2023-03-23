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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Хуснуллин назвал неудовлетворительной динамику выдачи ипотеки в РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Динамика выдачи ипотечных кредитов в РФ неудовлетворительная, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Динамика пока неудовлетворительная. То, что мы, конечно, меры приняли - это очень большой плюс. Если бы мы не приняли меры, у нас бы вообще бы был полный провал", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что принятые меры поддержали рынок ипотеки.

По словам Хуснуллина, из всего объема строящегося жилья на сегодня продан только 41%.

"Для нас ипотека - это, конечно, ключевой фактор, который поддержит отрасль и дает гарантию жителям, что будут дома достроены. Поэтому динамика несколько хуже, чем в прошлом году. Но объективности ради надо сказать, что два месяца прошлого года, начало спецоперации, был очень высокий прирост", - уточнил Хуснуллин.

Он пояснил, что правительство будет следить за развитием ситуации в марте.

"Если нам понадобятся какие-то дополнительные меры, будем предлагать", - отметил Хуснуллин.

По предварительным данным ЦБ РФ, в феврале банки ускорили рост ипотечного портфеля до 1,5% после традиционного снижения в январе (+0,6%). При этом темпы роста все равно ниже среднемесячных за 2021 год (+2,3%).

Выдачи ипотеки с господдержкой также начали восстанавливаться после январского замедления и выросли более чем в полтора раза, до 209 млрд (128 млрд руб. в январе 2023 года). Выдачи рыночной ипотеки выросли примерно на 40%, до 210 млрд руб. (152 млрд руб. в январе).

По данным ЦБ РФ, объем ипотечных кредитов, предоставленных российскими банками в 2022 году, составил 4,813 трлн рублей, что на 15,5% меньше рекордного показателя 2021 года (5,699 трлн рублей). Количество предоставленных по итогам года кредитов снизилось на 30,5% (1 млн 327,3 тыс. против 1 млн 908,5 тыс.).

Марат Хуснуллин
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