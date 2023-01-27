В декабре в РФ был выдан рекордный объем ипотечных кредитов - на 697 млрд руб.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Темпы роста ипотеки в 2022 году составили 20,4% (+31% по итогам 2021 г.), этому способствовали субсидируемые программы, на которых временное повышение ключевой ставки отразилось лишь частично, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

В декабре ипотека выросла на 3,3% - до 14,1 трлн руб. (по предварительным данным). Объем выданных кредитов увеличился почти на 50% к ноябрю и достиг рекордных 697 млрд руб. Рост был обусловлен высоким спросом на льготные кредиты, выдачи которых увеличились практически в два раза - с 215 млрд руб. в ноябре до 381 млрд руб. в декабре.

Наибольшей популярностью пользовалась "Льготная ипотека", зафиксирован рост выдач до 278 млрд руб. после 141 млрд руб. в ноябре. В начале месяца выдачи росли на фоне ожидания завершения программы, а после ее продления - из-за повышения ставки с 1 января 2023 года (с 7% до 8%), отмечает регулятор.

В целом в 2022 году ипотека активно росла в феврале-марте, когда многие заемщики, давно планировавшие взять ипотеку, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставок. При этом с апреля начался активный рост выдач кредитов по программам "льготная ипотека от застройщика", которые зачастую комбинировались с государственными программами поддержки. Ставка по ним снижалась практически до нуля за счет завышения стоимости квартиры (до 30%), а также переноса повышенного процентного риска на бюджет.

"С целью снижения рисков для заемщиков и финансовой системы Банк России планирует ввести дополнительное резервирование таких кредитов, что должно существенно сократить их долю в выдачах", - говорится в обзоре ЦБ.

Средства на счетах эскроу за 2022 год выросли на 33% (на 1 трлн руб.), что почти в два раза ниже, чем в 2021 году (+1,9 трлн руб.). При этом рост средств на счетах отстает от темпов прироста кредитов застройщикам жилья (+2,2 трлн руб. в 2022 году). В результате покрытие кредитов счетами эскроу снизилось со 110% в начале года до 84% в декабре, что приводит к росту стоимости заемных средств для застройщиков (в среднем с 3,6% на начало 2022 года до 4,3% в декабре), отмечает регулятор.