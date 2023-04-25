Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Пожар уничтожил большинство зданий на территории ЛИУ-23 в уральском поселке Сосьва

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в свердловском поселке Сосьва затронул территорию лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23), уничтожил большинство зданий, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

"Большинство зданий сгорело. Наши пожарные вместе с МЧС продолжают тушить пожар. У наших сотрудников, в том числе и самих пожарных ЛИУ-23, сгорели дома. Будем им собирать помощь", - сказал Левченко.

По его данным, с сотрудниками, членами их семей, чьи дома пострадали в результате пожара, а также с осужденными работают психологи ГУФСИН.

"Лимиты ЛИУ-51 в городе Нижний Тагил позволят разместить всех осужденных мужчин из ЛИУ-23. Осужденным выдали сухой паек, потом будет горячее питание", - добавил Левченко.

Он также отметил, что эвакуация осужденных из учреждения "прошла отлично", пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во вторник в поселке Сосьва произошел пожар, огнем охвачено порядка 50 строений. По данным прокуратуры, пострадали жилые дома и другие объекты, в частности, котельная.

На территории муниципального образования введен режим ЧС. Огонь тушат с земли и с воздуха, авиацией МЧС России сброшено более 30 тонн воды.

По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Из ЛИУ-23 в Сосьве в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.

Полиция совместно с МЧС проводит проверки. В готовность приведен пункт временного размещения населения.

Начальник ОВД города Серова полковник полиции Олег Якимов ввел план "Тайфун" - мероприятие, направленное на ликвидацию последствий ЧС, сообщал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

К ликвидации пожара привлечено 60 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

МЧС Сосьва Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб в результате пожара в уральском поселке Сосьва

Минфин опроверг обсуждение изменения топливного демпфера

В свердловском поселке Висим потушили пожар

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

Что произошло за день: вторник, 25 апреля

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей
Военная операция на Украине

Калужский губернатор сообщил о смене областного военкома из-за жалоб добровольцев

Бывший завод Nokian Tyres в России в 2022 году впервые ушел в убыток

Правительство поддержало передачу аккредитации операторов ТО от РСА госведомству

Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России

Chery, Haval и Geely за год почти удвоили совокупную выручку в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });