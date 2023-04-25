Пожар уничтожил большинство зданий на территории ЛИУ-23 в уральском поселке Сосьва

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в свердловском поселке Сосьва затронул территорию лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23), уничтожил большинство зданий, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

"Большинство зданий сгорело. Наши пожарные вместе с МЧС продолжают тушить пожар. У наших сотрудников, в том числе и самих пожарных ЛИУ-23, сгорели дома. Будем им собирать помощь", - сказал Левченко.

По его данным, с сотрудниками, членами их семей, чьи дома пострадали в результате пожара, а также с осужденными работают психологи ГУФСИН.

"Лимиты ЛИУ-51 в городе Нижний Тагил позволят разместить всех осужденных мужчин из ЛИУ-23. Осужденным выдали сухой паек, потом будет горячее питание", - добавил Левченко.

Он также отметил, что эвакуация осужденных из учреждения "прошла отлично", пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во вторник в поселке Сосьва произошел пожар, огнем охвачено порядка 50 строений. По данным прокуратуры, пострадали жилые дома и другие объекты, в частности, котельная.

На территории муниципального образования введен режим ЧС. Огонь тушат с земли и с воздуха, авиацией МЧС России сброшено более 30 тонн воды.

По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Из ЛИУ-23 в Сосьве в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.

Полиция совместно с МЧС проводит проверки. В готовность приведен пункт временного размещения населения.

Начальник ОВД города Серова полковник полиции Олег Якимов ввел план "Тайфун" - мероприятие, направленное на ликвидацию последствий ЧС, сообщал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

К ликвидации пожара привлечено 60 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.