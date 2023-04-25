В Сосьвинском районе Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожара

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен местными властями в связи с пожаром в поселке Сосьва Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Постановлением главы Сосьвинского района на территории возгорания в связи с широким охватом территории и возможной угрозы людям введен режим ЧС, а начальник ОВД (города - ИФ) Серова полковник полиции Олег Якимов ввел план "Тайфун" - это мероприятие, направленное на ликвидацию последствий ЧС", - сказал Горелых.

Ранее сообщалось, что в поселке Сосьва огнем повреждено порядка 20 домов. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Из-за пожара вблизи лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23) оттуда были эвакуированы 240 осужденных.

Полиция совместно с МЧС проводит проверки.