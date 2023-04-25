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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В уральском поселке Сосьва горят уже порядка 50 строений

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Свердловской области разрастается пожар в поселке Сосьва, огонь охватил уже полсотни строений, сообщила пресс-служба федерального МЧС. Ранее сообщалось о десяти загоревшихся домах, затем - о двадцати.

"На данный момент огнем охвачены порядка 50 строений. Борьбу со стихией ведут с земли и с воздуха", - говорится в пресс-релизе. Авиация МЧС сбросила на поселок 36 тонн воды. Пожар тушат 60 человек и 14 единиц техники.

На территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. Подготовлен пункт временного размещения населения.

Информации о пострадавших не поступало.

Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил оперативно собрать областную комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в поселке Сосьва. В поселок направлены вице-губернатор Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, им поручено координировать работу на месте, мобилизовать медиков на случай необходимости, сообщил областной департамент информации. Особое внимание уделить расселению людей, говорится в сообщении. Кроме того, в ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке всех погорельцев.

Из-за пожара в Сосьве из расположенного вблизи лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23) были эвакуированы 240 осужденных. Сотрудники ближайших учреждений ФСИН участвуют в тушении пожара.

Полиция вместе с МЧС проводит проверки по факту возгорания.

Начальник ОВД города Серова полковник полиции Олег Якимов ввел план "Тайфун" - мероприятие, направленное на ликвидацию последствий ЧС.

МЧС Свердловская область Сосьва Евгений Куйвашев ФСИН
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