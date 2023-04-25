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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В свердловском поселке из-за пожара эвакуировали две сотни осужденных

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Свердловской области из-за крупного пожара в поселке Сосьва из местной колонии эвакуировали всех осужденных, их немногим более 200 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

По информации управления, никто не пострадал.

Сотрудники управления ФСИН и МЧС продолжают тушить пожар.

В поселке загорелись 20 домов. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы. Рядом с лечебно-исправительным учреждением ФСИН ЛИУ-23 загорелась трава. Пожар тушили в том числе сотрудники ЛИУ, а также сотрудники и техника из колонии ИК-8 (поселок Гари).

Также на помощь подъехали сотрудники и техника еще из трех близлежащих колоний: из городов новая Ляля и Краснотурьинск, - добавили в ГУФСИН.

ФСИН МЧС Свердловская область Сосьва
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