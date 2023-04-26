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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Пожар в свердловском поселке Сосьва локализовали на площади 9 тысяч кв. м

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупное возгорание в Свердловском поселке Сосьва, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9 тысяч кв. м", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожарным удалость отстоять почти 1200 домов.

Во вторник сообщалось, что в результате пожара погиб один человек.

Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, сильный ветер, а также значительное расстояние до источников воды.

"Для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", - говорилось в сообщении чрезвычайного ведомства.

К тушению пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС РФ и Росгвардии.

По данным прокуратуры, пострадали жилые дома и другие объекты, в частности, котельная.

На территории муниципального образования введен режим ЧС.

По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Из лечебно-исправительного учреждения в Сосьве в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.

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