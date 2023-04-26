Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Путин и Пашинян обсудили обстановку вокруг Лачинского коридора

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

"В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре – подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.

Владимир Путин Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военно-морском госпитале в Симферополе

Совокупный долг банкротов в РФ в 2022 году вырос в 1,3 раза, до 2,1 трлн рублей

Новак сообщил, что перенаправить в Азию удалось около 20% нефти для Европы

Новак сообщил, что перенаправить в Азию удалось около 20% нефти для Европы

Рекордные 90 млрд руб. взыскали в казну с коррумпированных чиновников в РФ в 2022 г.

Рекордные 90 млрд руб. взыскали в казну с коррумпированных чиновников в РФ в 2022 г.
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор пока не собирается вводить ограничения из-за выявления в стране "Арктура"

Роспотребнадзор пока не собирается вводить ограничения из-за выявления в стране "Арктура"

Росимущество разъяснило передачу ему под управление активов Fortum и Uniper

Росимущество разъяснило передачу ему под управление активов Fortum и Uniper

Один человек погиб в результате пожара в уральском поселке Сосьва

Минфин опроверг обсуждение изменения топливного демпфера

В свердловском поселке Висим потушили пожар

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });