Путин и Пашинян обсудили обстановку вокруг Лачинского коридора

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

"В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре – подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Президент России выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.