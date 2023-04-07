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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров Армении.

"В ходе телефонного разговора обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, сложившийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении особо подчеркнул осуществление российской миротворческой миссией последовательных шагов", - говорится в сообщении.

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Стороны обсудили вопросы, связанные с выполнением трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе разблокирование региональных транспортных инфраструктур, добавили в пресс-службе.

Состоялся также обмен мнениями относительно других вопросов повестки армяно-российского сотрудничества, добавили в правительстве Армении.

Азербайджан Карабах Армения Никол Пашинян Владимир Путин Лачинский коридор
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