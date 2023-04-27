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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Управление российскими активами иностранных собственников, отстраненных от корпоративных рычагов в рамках вышедшего на этой неделе президентского указа, будут осуществлять российские компании, пострадавшие от действий недружественных государств, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Под действие указа от 25 апреля попали ПАО "Фортум" и ПАО "Юнипро", контрольные пакеты акций этих компаний переданы от Fortum и Uniper во временное управление Росимуществу.

Как сказал Моисеев журналистам, Росимущество "свои задачи в целом выполнило, там переизбрали совет директоров, назначили новых директоров". 26 апреля стало известно, что новые управленцы и в "Фортум", и в "Юнипро" представляют компании группы "Роснефти" (соответственно Вячеслав Кожевников и Василий Никонов).

"Конструкция указа президента такая, что фактически управление будет осуществлять компания, которая пострадала от недружественных стран, - объяснил Моисеев, отметив, что оба топ-менеджера являются выходцами из "Роснефти". - То есть, кто пострадал, тому и управлять".

В сентябре правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Таким образом, Федеральное сетевое агентство страны получило под свой контроль дочернюю структуру "Роснефти" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она является одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке.

Правительство Германии объяснило свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине. "Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, оспорила решение правительства Германии, которое планирует продать эти активы. В марте 2023 года Высший административный суд Германии признал правомочной передачу государству в доверительное управление трех НПЗ "Роснефти", тем самым отклонив исковые требования компании.

Fortum Uniper Алексей Моисеев Минфин Росимущество Роснефть Германия
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