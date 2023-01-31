В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге

Гражданка РФ Софья Сапега во время оглашения приговора в Гродненском областном суде Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В администрации президента Белоруссии объяснили отказ в помиловании россиянке Софье Сапеге несоответствием ее заявления критериям подобных обращений.

"Отказано совершенно законно. Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Она имеет право обратиться, как и любые другие граждане Республики Беларусь, и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения. Потому что обращаются очень многие на самом деле", - сообщила во вторник журналистам заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, слова которой приводит госагентство БелТА.

Она отметила, что подобное обращение всегда оценивается на предмет соответствия критериям. "В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было", - подчеркнула замглавы президентской администрации.

Чуприс подчеркнула, что "с точки зрения комиссии мы не можем оценивать позицию и мнение президента по этому вопросу".

В начале января адвокат Антон Гашинский сообщил "Интерфаксу", что власти Белоруссии отказались помиловать Сапегу.

Дело Софьи Сапеги

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Протасевич - один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он являлся также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Сапега в опубликованном видео, снятом сотрудниками правоохранительных органов после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Сапега отбывает наказание в гомельской женской колонии. В июне 2022 года она подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании.