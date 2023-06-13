Лукашенко объяснил заминку в передаче Сапеги российской стороне

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске одновременно с гражданином Белоруссии, одним из создателей интернет-ресурсов NEXTA Романом Протасевичем, хотели до суда выдать России, но согласование ее передачи затянулось и не по вине белорусской стороны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "БелТА".

"Она гражданка России, и еще до суда ее планировали выдать российским правоохранительным органам. Но процесс затянулся до невозможности, - заявил Лукашенко. - Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?".

Помилование Протасевича президент объяснил тем, что блогер раскаялся.

Студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Сапега и Протасевич 23 мая 2021 года были в Минске сняты с рейса Ryanair по пути из Афин в Вильнюс. Самолет для этого принудили сесть в Минске.

В июне 2022 года Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и незаконный сбор персональных данных. В начале 2023 года стало известно, что в помиловании белорусские власти ей отказали.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловали.

Предполагалось, что Сапега будет передана в Россию для дальнейшего отбывания наказания. В середине апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство россиянки о передаче ее для этого на родину.

Представление ФСИН России о передаче Сапеги на родину поступило в Пресненский суд Москвы в конце апреля. Столичный суд передал это представление в Промышленный районный суд Смоленска, поскольку последнее место регистрации Сапеги в России было в Смоленске. И уже Промышленный суд должен был определить, как она должна была бы отбывать срок в России.

7 июня стало известно, что Лукашенко помиловал Сапегу по просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяки, и она была в тот же день освобождена и передана приморской делегации.