Доставка первого топлива для АЭС "Аккую" в Турции ожидается в четверг

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В четверг, 27 апреля, планируется завоз ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую".

Как сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин планирует в четверг принять участие в соответствующей церемонии по видеоконференцсвязи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также будет участвовать в церемонии по видеосвязи, сообщили в правящей партии страны.

При этом запланированный на четверг митинг с участием Эрдогана перенесен на другую дату.

Ранее в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем президента Турции, которому стало плохо в прямом эфире.

Госкорпорация "Росатом" строит в Турции АЭС "Аккую" по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

Предполагается, что станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на текущий год, в котором будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Старт началу строительства блока N3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 года, а в июле 2022 года. "Росатом" начал строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую".

Сообщалось, что "Росатом" планирует в III квартале 2023 года завершить общестроительные монтажные работы на площадке АЭС и перейти к пусконаладке. "Затем в течение нескольких месяцев в соответствии с требованиями МАГАТЭ мы будем тестировать оборудование и топливо непосредственно в реакторе. Это амбициозный график, но мы неукоснительно его придерживаемся", - говорил глава "Росатома" Алексей Лихачев (его цитировало корпоративное издание "Страна Росатом").