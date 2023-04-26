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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Путин примет участие по ВКС в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 27 апреля совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в режиме видеоконференцсвязи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 турецкой АЭС "Аккую", сообщила пресс-служба Кремля.

В последний раз Путин и Эрдоган общались по телефону месяц назад - 25 марта, а очно встречались в октябре 2022 года в Астане. Последний визит Путина в Турцию состоялся в начале 2020 года, он принял участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

Строительство АЭС "Аккую" осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего будет введено в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

В тот же день Путин посетит индустриальный парк "Руднево", где ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем.

Помимо этого, глава государства проведет совещание по развитию беспилотной авиации, а также ознакомится с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

Индустриальный парк "Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. В настоящее время построено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, где развернут свои мощности 17 компаний, большая часть из которых будет выпускать БПЛА.

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Владимир Путин Аккую Турция
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